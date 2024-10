Latina / Si finge un’intermediaria per il trading online e truffa un anziano 76enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Latina – E’ stato denunciata in stato di libertà dai Carabinieri di Latina Scalo, una cittadina di origini romene di 25 anni, residente a Empoli, ritenuta responsabile della truffa a danno di un uomo di 76 anni. La donna, fingendosi intermediaria per operazioni di trading online, mediante artifizi e raggiri, induceva la vittima ad accreditare L'articolo Latina / Si finge un’intermediaria per il trading online e truffa un anziano 76enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Si finge un’intermediaria per il trading online e truffa un anziano 76enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– E’ stato denunciata in stato di libertà dai Carabinieri diScalo, una cittadina di origini romene di 25 anni, residente a Empoli, ritenuta responsabile dellaa danno di un uomo di 76 anni. La donna,ndosi intermediaria per operazioni di, mediante artifizi e raggiri, induceva la vittima ad accreditare L'articolo/ Siper ilunTemporeale Quotidiano.

