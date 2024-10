La valle dei mulini d'acqua a Gragnano dal Medioevo ai nostri giorni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perfezione, scienza, passione, arte della pasta a Cura del Prof Giuseppe di Massa, scrittore storico ed appassionato della sua terra.A fine giornata buffet con assaggio di pastasciutta di Gragnano con pomodori e basilico del nostro orto Nemeton Napolitoday.it - La valle dei mulini d'acqua a Gragnano dal Medioevo ai nostri giorni Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perfezione, scienza, passione, arte della pasta a Cura del Prof Giuseppe di Massa, scrittore storico ed appassionato della sua terra.A fine giornata buffet con assaggio di pastasciutta dicon pomodori e basilico del nostro orto Nemeton

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La "Valle dei Libri" - a Gragnano via al progetto che unirà bassa Valtrebbia e Val Luretta - È stato presentato ufficialmente a Gragnano il progetto della "Valle dei Libri" che unirà diversi Comuni del territorio della Bassa Valtrebbia Val Luretta. Davanti al murale dello street artist Danilo Pistone detto "Neve", realizzato per il momento ancora in parte, alla presenza di una folla di... (Ilpiacenza.it)