La storia di Leil, migrante dentro Casa Pound: “È come una setta, stare lì mi faceva sentire accettato” - La storia di Leil inizia lontano dall’Italia, in un paese arabo dilaniato dalla guerra. Arrivato in Italia nel 2002, quando aveva solo cinque anni, si stabilisce con la sua famiglia in una piccola ... (fanpage.it)

