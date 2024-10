La Battaglia di Andrea corre in aiuto di una mamma di Frattamaggiore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle scorse settimane una cittadina di Frattamaggiore, mamma di un bambino disabile, si è rivolta all’associazione La Battaglia di Andrea per essere aiutata in una situazione molto particolare e problematica; a sua volta l’associazione si è rivolta immediatamente al sindaco Marco Antonio Del Napolitoday.it - La Battaglia di Andrea corre in aiuto di una mamma di Frattamaggiore Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle scorse settimane una cittadina didi un bambino disabile, si è rivolta all’associazione Ladiper essere aiutata in una situazione molto particolare e problematica; a sua volta l’associazione si è rivolta immediatamente al sindaco Marco Antonio Del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La battaglia di due genitori per fermare le lancette della malattia di Lafora : “Andrea sta peggiorando - subito una risposta su tentativo di terapia” - . Da genitori siamo preoccupati, al limite della sopportazione. Per questo chiediamo una risposta tempestiva". E' una possibilità che si sta esplorando in alcune regioni d'Italia (Lazio, Campania, Umbria), e a cui chiedono di accedere anche i familiari di Andrea, residente in Lombardia. La situazione sembra precipitare. (Ilgiorno.it)