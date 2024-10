Io non rischio, buone pratiche di Protezione Civile: domenica i volontari in piazza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIo non rischio è la campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile. domenica 13 ottobre, a conclusione della settimana nazionale della Protezione Civile, a Benevento in piazza Roma ci saranno dalle 9.30 fino alle 20.30 i gazebo con i volontari della Associazione volontari Protezione Civile di Benevento assieme a quelli della FEDERAZIONE PRO VITA, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica assistenza Protezione Civile Telesia. Anteprima24.it - Io non rischio, buone pratiche di Protezione Civile: domenica i volontari in piazza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIo nonè la campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della13 ottobre, a conclusione della settimana nazionale della, a Benevento inRoma ci saranno dalle 9.30 fino alle 20.30 i gazebo con idella Associazionedi Benevento assieme a quelli della FEDERAZIONE PRO VITA, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, dellaPontelandolfo e della Pubblica assistenzaTelesia.

