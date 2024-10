Inaugurata "L'Arena di Misterbianco": un nuovo centro commerciale che "risorge" grazie al Gruppo VéGé (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è tenuta lo scorso 9 ottobre la cerimonia inaugurale del centro commerciale "L'Arena di Misterbianco". Un nuovo capitolo per questo multistore, rinato grazie all'impegno del Gruppo Arena. Giovedì 10 ottobre, l'apertura al pubblico ha visto migliaia di persone affollare il centro fin dalle Cataniatoday.it - Inaugurata "L'Arena di Misterbianco": un nuovo centro commerciale che "risorge" grazie al Gruppo VéGé Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è tenuta lo scorso 9 ottobre la cerimonia inaugurale del"L'di". Uncapitolo per questo multistore, rinatoall'impegno del. Giovedì 10 ottobre, l'apertura al pubblico ha visto migliaia di persone affollare ilfin dalle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo Daturi sarà un’arena da quasi 700 posti - Il Campo Daturi diventerà una arena da quasi settecento posti a sedere, ben illuminata - con torri faro - nelle ore serali per ospitare eventi di vario genere, come concerti e spettacoli. È stato rivisto e ritoccato il progetto di riqualificazione dell’area da oltre 32mila metri quadrati che... (Ilpiacenza.it)

FC 25 Nuovo Obiettivo Live : EVO Arena - Premio: 1x 77+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiab. evoluti per ottenere premi! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. gioc. 4 – Vincine 10 Vinci 10 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: EVO Arena. (Imiglioridififa.com)

"AreNapoli" - il progetto del nuovo palazzetto che trasformerà la zona del Centro Direzionale - . Doveva. Una data che, purtroppo, resta tristemente impressa nella storia della città di Napoli e dello sport italiano. Quel giorno i battenti del Mario Argento, uno dei palazzetti più importanti del Paese con una capienza da 8mila posti a sedere, chiusero per non riaprire mai più. . Sei giugno 1998. (Napolitoday.it)