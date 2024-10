Il controllo della mafia sulle piazze di spaccio, nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova: 4 arresti (Di venerdì 11 ottobre 2024) nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova. Stamattina i carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura, hanno arrestato quattro uomini che avrebbero avuto il controllo su alcune piazze di spaccio: per loro le accuse sono di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico Palermotoday.it - Il controllo della mafia sulle piazze di spaccio, nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova: 4 arresti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)aldi. Stamattina i carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura, hanno arrestato quattro uomini che avrebbero avuto ilsu alcunedi: per loro le accuse sono di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico

