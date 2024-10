Ilrestodelcarlino.it - Il ‘bla bla car’ di Imola: ecco l’app per residenti

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Creare un "sistema di mobilità di comunità", basato sulla condivisione dei mezzi già in strada. Come? Lanciando una app riservata aiper utilizzatori e autisti, ma anche pianificando altri interventi paralleli quali la creazione di punti fermata e l’attivazione di incentivi. Il tutto utilizzando un finanziamento europeo da oltre mezzo milione di euro. È il piano di car pooling 2.0, per l’uso condiviso di auto private tra più persone per ridurre i costi di spostamento, allo studio del Circondario. Una sorta dibla(dal nome del servizio di questo tipo più famoso) tutto in chiave locale.