Il bello del talent Amici 24 chi è davvero trigNO il cantante che ha conquistato il pubblico

Amici 24, chi è davvero trigNO, il cantante che ha conquistato il pubblico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno dei volti più discussi della 24esima edizione diè senza dubbio, giovanedal look che ricorda molto il personaggio di Damon Salvatore di The Vampire Diaries. Il suo stile e la sua cura per l’immagine non passano inosservati, e lo stesso artista ha ammesso di essere piuttosto vanitoso. Tuttavia, dietro quell’aria sicura si nascondono incertezze cheha confessato durante una conversazione con Maria De Filippi. “Perché faccio lo splendido? Per me è un po’ una barriera,” ha spiegato. “Sono sempre stato un insicuro, sono insicuro di me stesso, delle mie doti, delle mie qualità. Non mi sento mai abbastanza. Non è però un problema di casa, anche se sono sempre stato in competizione con i miei fratelli, ne ho due più grandi. Mi mettevo io in auto-competizione. Sono l’unico dei tre ad aver fatto canto però, sono la pecora nera della famiglia”.