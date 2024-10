Guerra, la mediazione di Erdogan: guerra sospesa nelle zone invase e Ucraina subito nella Nato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre Zelensky apre alla possibilità di un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la prima parte del 2025, la Turchia sta giocando un ruolo sempre più rilevante nello scenario della guerra in Ucraina. Il suo leader Erdogan si propone infatti come mediatore, e cerca di aprire spazi diplomatici per una tregua o un cessate il fuoco. L’ultima iniziativa di mediazione del presidente turco punta su due elementi fondamentali: il “congelamento” del conflitto nelle zone occupate dalla Russia e la protezione garantita dalla Nato per il resto del territorio ucraino. Come riportato da Claudio Tito su Repubblica, la trattativa è ancora in fase embrionale, ma il percorso è stato avviato. Thesocialpost.it - Guerra, la mediazione di Erdogan: guerra sospesa nelle zone invase e Ucraina subito nella Nato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre Zelensky apre alla possibilità di un accordo che ponga fine allacon la Russia entro la prima parte del 2025, la Turchia sta giocando un ruolo sempre più rilevante nello scenario dellain. Il suo leadersi propone infatti come mediatore, e cerca di aprire spazi diplomatici per una tregua o un cessate il fuoco. L’ultima iniziativa didel presidente turco punta su due elementi fondamentali: il “congelamento” del conflittooccupate dalla Russia e la protezione garantita dallaper il resto del territorio ucraino. Come riportato da Claudio Tito su Repubblica, la trattativa è ancora in fase embrionale, ma il percorso è stato avviato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Erdogan sul Libano - Israele tenta di espandere la guerra - I tentativi per fermare Israele continueranno, ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una telefonata con il premier libanese, Najib Miqati, dove ha espresso tristezza per le vittime dell'esplosione coordinata di cercapersone in dotazione a esponenti di Hezbollah in Libano e Siria che ha portato ieri alla morte di una ... (Quotidiano.net)

Il triangolo d’oro Putin-Erdogan-Occidente : affari opachi dietro le quinte della guerra in Ucraina - Qualcuno sta facendo fortuna con questo commercio, ma non sono certo i cittadini comuni”. Secondo l’analisi, anticipata in esclusiva da Politico, nella prima metà del 2024 gli alleati occidentali avrebbero acquistato carburanti derivati dal petrolio russo per un valore di circa 2 miliardi di dollari. (Lanotiziagiornale.it)

Turchia - Erdogan continua la sua guerra digitale contro le piattaforme social : “Bloccato l’accesso a Roblox” - Ma evidentemente non è stato sufficiente. In risposta alle accuse delle autorità turche, la piattaforma di proprietà di Meta ha fatto sapere di aver rimosso, su richiesta di Ankara, quasi 2. Gli altri fronti della guerra digitale di ErdoganIl blocco di Roblox ha provocato oggi numerose reazioni in Turchia, non solo sul web, mentre dal 2 agosto continua a non risultare accessibile Instagram tra ... (Tpi.it)