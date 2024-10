Giorgetti:ridirei sacrifici a banchieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) 12.35 "Chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose.Noi le tasse le abbiamo ridotte".Così il ministro dell' Economia Giorgetti a un evento di FdI. "Dire che anche i banchieri devono fare i sacrifici non è una bestemmia. C'è stata grandissima polemica, ma lo ridirei". Superbonus e Reddito di cittadinanza "hanno creato un disastro. Ora è avviato il sentiero per sana finanza pubblica".In Manovra "ritocchi su entrate, ma imprese e persone fisiche non temano"."Taglio del cuneo fiscale,tagli ai ministeri,sostegno alle famiglie". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 12.35 "Chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose.Noi le tasse le abbiamo ridotte".Così il ministro dell' Economiaa un evento di FdI. "Dire che anche idevono fare inon è una bestemmia. C'è stata grandissima polemica, ma lo". Superbonus e Reddito di cittadinanza "hanno creato un disastro. Ora è avviato il sentiero per sana finanza pubblica".In Manovra "ritocchi su entrate, ma imprese e persone fisiche non temano"."Taglio del cuneo fiscale,tagli ai ministeri,sostegno alle famiglie".

