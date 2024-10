Ecco la Zona logistica semplificata: “Incentivi e sgravi per le imprese” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ravenna, 11 ottobre 2024 – Meno burocrazia per le imprese, Incentivi economici e sgravi fiscali. Questo significa la Zls, Zona logistica semplificata, che porterà importanti benefici a tutte le imprese dell’Emilia-Romagna con sede nella Zls che hanno o attiveranno relazioni con il sistema portuale di Ravenna. È il frutto dell’approvazione, già anticipata dal Carlino, della Zls dell’Emilia-Romagna con la firma del decreto di istituzione da parte della presidente del Consiglio dei ministri, dopo l’istruttoria avviata più di due anni fa dal ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, in collegamento con la Regione. E dove è già stata varata, come a Venezia, Rovigo e Genova, sta portando rilevanti benefici. Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Zona logistica semplificata: “Incentivi e sgravi per le imprese” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ravenna, 11 ottobre 2024 – Meno burocrazia per leeconomici efiscali. Questo significa la Zls,, che porterà importanti benefici a tutte ledell’Emilia-Romagna con sede nella Zls che hanno o attiveranno relazioni con il sistema portuale di Ravenna. È il frutto dell’approvazione, già anticipata dal Carlino, della Zls dell’Emilia-Romagna con la firma del decreto di istituzione da parte della presidente del Consiglio dei ministri, dopo l’istruttoria avviata più di due anni fa dal ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, in collegamento con la Regione. E dove è già stata varata, come a Venezia, Rovigo e Genova, sta portando rilevanti benefici.

Sgravi per le imprese di Villa Selva e Coriano che usano il porto di Ravenna - nasce la "zona logistica semplificata" - . Ci sono anche i comuni di Forlì e Forlimpopoli nel perimetro della cosiddetta “Zona logistica semplificata (Zls)” dell’Emilia-Romagna che è stata approvata oggi con la firma del decreto di istituzione da parte della Presidente del Consiglio dei ministri, dopo l'istruttoria avviata più di due anni. (Forlitoday.it)

Emilia-Romagna zona logistica semplificata - sì del governo. Meloni : una grande chance per le imprese - Con l’istituzione della Zls Emilia-Romagna, poniamo in essere un ulteriore atto concreto per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori, garantendo inoltre alle imprese la possibilità di accedere al credito d’imposta Zls, altra misura fortemente voluta da questo governo”. L’accesso al beneficio – viene spiegato – è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal ... (Secoloditalia.it)

