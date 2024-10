“Diffida immediata”. Chiara Ferragni e Fedez, sulla separazione interviene l’avvocato di lei (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Fedez, sull’accordo di separazione ora parla l’avvocato dell’influencer e imprenditrice. Lo ha fatto tramite una nota stampa in cui mette, una volta per tutte, il freno al gossip mettendo nero su bianco la realtà delle cose. Nei giorni scorsi si era parlato di ‘pace’ e cifre. Alcuni fonti che pare fossero vicine alla coppia avevano dichiaro che Chiara Ferragni avrebbe richiesto all’ex Fedez un assegno di mantenimento di circa 20mila euro mensili. >> Torna il caldo con l’arrivo dell’anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi Le segnalazioni, tuttavia, non si erano fermate qui. Sui social comparso un tweet di un’utente che racconta un altro aspetto di tutta questa faccenda. Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme mentre entravano nello studio di uno psicologo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), sull’accordo diora parladell’influencer e imprenditrice. Lo ha fatto tramite una nota stampa in cui mette, una volta per tutte, il freno al gossip mettendo nero su bianco la realtà delle cose. Nei giorni scorsi si era parlato di ‘pace’ e cifre. Alcuni fonti che pare fossero vicine alla coppia avevano dichiaro cheavrebbe richiesto all’exun assegno di mantenimento di circa 20mila euro mensili. >> Torna il caldo con l’arrivo dell’anticiclone africano, temperature fino a 30 gradi Le segnalazioni, tuttavia, non si erano fermate qui. Sui social comparso un tweet di un’utente che racconta un altro aspetto di tutta questa faccenda.sono stati visti insieme mentre entravano nello studio di uno psicologo.

