Croazia-Scozia (Uefa Nations League A, 12-10-2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gruppo 1 della Lega A di Nations League è particolarmente interessante, Portogallo e Croazia conoscono il sapore delle Final Four e Polonia e Scozia sono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno,

Croazia-Scozia : dove vederla - orario e probabili formazioni - Al Maksimir andrà in scena la sfida tra Croazia-Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Maksimir di Zagabria si giocherà la sfida di Nations League tra Croazia-Scozia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Croazia (3-5-2): Livakovic; Erlic, Caleta-Car, Gvardiol; Jakic, Modric, Kovacic, […]. (Calcionews24.com)

Croazia-Scozia : le probabili formazioni - La Nazionale di Dalic cerca ora quella continuità necessaria per fare strada in una competizione che l’ha vista finalista nella passata edizione. Un’altra sconfitta significherebbe per la Nazionale di Clarke addio alle speranze di qualificazione. . In palio punti pesanti per la qualificazione delle due squadre che devono rimediare ad inizio difficile. (Sport.periodicodaily.com)