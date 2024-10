Conte a Genova: "Sì alla chiusura della campagna con Schlein, patteggiamento Toti è un'ammissione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Vedere Conte, leader M5s, ed Elly Schlein, segretaria Pd, sullo stesso palco a Genova per la chiusura della campagna elettorale per le regionali è possibile? Conte, arrivato a Genova in mattinata, sgombra il campo dai dubbi: "Non ho alcuna difficoltà a fare chiusure di campagna elettorale con Genovatoday.it - Conte a Genova: "Sì alla chiusura della campagna con Schlein, patteggiamento Toti è un'ammissione" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Vedere, leader M5s, ed Elly, segretaria Pd, sullo stesso palco aper laelettorale per le regionali è possibile?, arrivato ain mattinata, sgombra il campo dai dubbi: "Non ho alcuna difficoltà a fare chiusure dielettorale con

Elezioni regionali - i "big" a Genova : venerdì Conte (M5s) - sabato Bandecchi (Ap) - Si avvicinano le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre in Liguria e continuano ad arrivare i "big" della politica per supportare i propri candidati presidenti. In particolare venerdì è atteso l'intervento dell'ex premier e leader del M5s Giuseppe Conte, a sostegno di Andrea Orlando, e sabato... (Genovatoday.it)

Genova o il nostro Datini?. La cambiale ‘contesa’ - E’ presentata la nota questione (almeno per gli studiosi) su chi sia stato ad inventare la cambiale e l’ampia letteratura sull’argomento, ma con una conclusione di buon senso, ovvero che sia meglio "annoverare la cambiale in quella lunghissima e felice lista di innovazioni e invenzioni e scoperte che fanno la nostra storia". (Lanazione.it)

Il mancato daylighting fluviale della Genova contemporanea - Magari senza accorgersene, poiché il rasoio di Hanlon è sempre in agguato: “Non attribuire mai a malafede quel che si può ragionevolmente spiegare con la stupidità“. Dal punto di vista idraulico, la soluzione avrebbe evitato che l’entrata in pressione il corso d’acqua durante gli eventi estremi, evitando le drammatiche conseguenze sperimentate più volte dal 1945 in poi. (Ilfattoquotidiano.it)