Primacampania.it - Concussione: in manette un consigliere comunale e un dirigente comunale nel Napoletano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) GIUGLIANO – Nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, la Guardia di Finanza di Giugliano in Campania ha eseguito oggi un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. I destinatari del provvedimento sono une undell’Ufficio Politiche Sociali, Cultura e Sport del Comune di Giugliano in Campania, accusati diai danni di un imprenditore locale. Le indagini hanno rivelato che i due pubblici ufficiali avrebbero minacciato l’imprenditore, gestore di un centro sportivo in concessione, per ottenere denaro in cambio della rimozione di presunte irregolarità riscontrate dalla Polizia Municipale. Il centro sportivo, situato in periferia, è dotato di campi da padel, tennis, calcio a 5 e servizi di ristorazione.