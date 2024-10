Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] (Di venerdì 11 ottobre 2024) Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24.944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. Il 30 ottobre è prevista la prova scritta. L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta AGGIORNATO con CAMPANIA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta lapreselettiva per i 24.944che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. Il 30 ottobre è prevista la. L'articoloUSRcon

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggenze - retribuzioni e FUN 2024-2025 - incontro al Ministero con i sindacati : a breve tavolo di confronto sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati per discutere del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FUN) per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. L'articolo Reggenze, retribuzioni e FUN 2024-2025, incontro al Ministero con i sindacati: a breve tavolo di confronto sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Concorso ordinario dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre : ecco i QUADRI DI RIFERIMENTO - . Il Ministero ha pubblicato oggi i quadri di riferimento per la prova scritta. La prova avrà una durata di 180 minuti. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13:30. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: ecco i QUADRI DI RIFERIMENTO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Concorso riservato dirigenti scolastici - per il Tar Lazio la graduatoria è valida. Si sbloccano le assunzioni - Si sbloccano le assunzioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Concorso riservato dirigenti scolastici, per il Tar Lazio la graduatoria è valida. L'8 ottobre 2024, la Quarta Sezione Quater del TAR del Lazio, con sede a Roma, ha emesso l'ordinanza sul ricorso presentato contro le modalità di attribuzione dei punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella graduatoria ... (Orizzontescuola.it)