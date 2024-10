Brembo acquisisce Öhlins: più soluzioni per il settore automotive (Di venerdì 11 ottobre 2024) La realtà fondata nel 1976 e con sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma in Svezia, è un'azienda con una forte presenza internazionale Ilgiornale.it - Brembo acquisisce Öhlins: più soluzioni per il settore automotive Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La realtà fondata nel 1976 e con sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma in Svezia, è un'azienda con una forte presenza internazionale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brembo acquisisce il 100% di Ohlins - leader in sospensioni premium - Questa operazione, sottoinea il comunicato, è “la più grande acquisizione nella storia di Brembo”. “Questa operazione dà ad Öhlins e alle sue persone l’opportunità di raggiungere nuovi traguardi e successi sotto la leadership di Brembo. L’azienda “ha inoltre una forte tradizione nel mondo racing, con un’ampia presenza nei principali campionati motorsport”, fornendo, tra gli altri, team in ... (Ildenaro.it)

Brembo acquisisce Öhlins : un'operazione strategica da 370 milioni di euro - Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo, ha commentato: "L'ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive. Öhlins è rinomata per la sua tecnologia all'avanguardia nel settore delle sospensioni e ha una forte tradizione nel motorsport, fornendo componenti per campionati come MotoGP, Formula 1, World Superbike e NASCAR. (Quotidiano.net)

Brembo : acquisisce sospensioni Ohlins per 370mln - Lo comunica la società in una nota. (LaPresse) – Brembo ha siglato oggi un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. (Lapresse.it)