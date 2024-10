Arriva una nuova domenica ecologica (Di venerdì 11 ottobre 2024) domenica 13 ottobre 2024 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Sono previste, infatti Parmatoday.it - Arriva una nuova domenica ecologica Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)13 ottobre 2024 è una, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Sono previste, infatti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva Unichain - la nuova layer 2 di Uniswap - La nuova interfaccia layer 2 contribuirà al […]. È questa la strada intrapresa da Uniswap, uno degli attori più attivi del comparto, che ha recentemente annunciato il lancio di Unichain. (Adnkronos) – Dal potenziamento delle sue infrastrutture il settore fintech può attendersi molte conseguenze positive, come un rafforzamento della sua immagine e un’estensione della sua influenza. (Periodicodaily.com)

Terranuova Traiana. Domenica al Matteini arriva il Grosseto - I biancorossi affronteranno il Grosseto (calcio di inizio alle 15) per la sesta giornata del girone E, del Campionato Nazionale di Serie D. Nella stagione 2022-2023 furono 3 i precedenti. Il Terranuova, al suo primo storico Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, ci arrivò da sedicesimo e terzultimo classificato a quota 35 punti, il Grosseto scivolò nei playout per la peggiore classifica ... (Lanazione.it)

P.a - arriva Ri.va - nuova piattaforma per gestione risorse umane - Consente, in particolare, di collegare la pianificazione delle risorse umane alla revisione degli assetti organizzativi e all'individuazione di profili professionali e competenze più utili ed efficaci; di adattarsi all'ampia eterogeneità delle amministrazioni; di favorire la mobilità orizzontale e di integrarsi con i sistemi per la mobilità verticale. (Quotidiano.net)