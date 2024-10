Bergamonews.it - Abb Sace vivrà un futuro nuovo: sei palazzine, una piazza e un parco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. L’area dismessa di Abbdi via Baioniun. Prende infatti avvio, con il deposito del progetto, il percorso autorizzativo che porterà alla riqualificazione dell’area abbandonata e degradata ormai da molti anni dando così unvolto al quartiere. Nella riunione di Giunta di giovedì 10 ottobre, è stata infatti approvata la delibera – che verrà presentata nella prossima seduta del Consiglio comunale -, per il riconoscimento dell’art. 40 bis della Legge regionale 12/2005, rivolto a quelle aree o edifici in particolari condizioni di degrado e abbandono, grazie al quale i proprietari possono avvalersi di una serie di incentivi per attivare azioni di recupero entro un termine stabilito. Un passaggio necessario per dar seguito all’approvazione del Piano attuativo conforme alPGT, prossimo ormai alla definitiva pubblicazione e vigenza.