WTA 1000 di Wuhan Paolini è splendida con Andreeva | l’Azzurra conquista i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Dopo Jannik Sinner nel torneo ATP di Shanghai (leggi qui), anche Jasmine, nella competizione WTA,unavittoria e prosegue il cammino neldivince con Erikaper 6-3, 6-2 e vola aidi. La tennista tricolore fa un ulteriore importante passo per ladelle Finals Individuali della WTA. Affronterà domani Qinwen Zheng, semifinalista a Pechino. Foto jasmineInstagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.