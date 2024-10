Ilgiorno.it - Universitari e camerieri: “Paghe da fame o in nero. E se ti ammali, ti mollano”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pavia – “Dopo aver lavorato da me, potrai mettere il mio nome nel tuo curriculum, quello è il tuo compenso”. “Lavoro 70 o 80 ore settimanali per la stessa paga che avevo concordato quando ho accettato il posto. Peccato che avrei dovuto lavorare la metà del tempo”. E poi c’è chi percepisce 5 euro l’ora pagati in, che non vengono neppure corrisposti se il lavoratore si ammala o si assenta per un periodo, e anche chi è costretto ad aspettare settimane o mesi prima di riuscire ad avere in mano i soldi guadagnati e si sente a disagio nel doverli chiedere. Vivono queste situazioni moltiche si trovano un lavoro per mantenersi agli studi. La prima occupazione che cercano è fare il cameriere. “Mi pagano 5 euro l’ora – racconta una ragazza – e devo pagare gli errori che commetto a causa dell’inesperienza. Significa che, se rompo un bicchiere, lo pago.