Umberto Tozzi in concerto a Torino con il tour di addio: potenziati bus e tram (Di giovedì 10 ottobre 2024) "L'ultima notte rosa - The final tour", la tournée mondiale di Umberto Tozzi partita da Malta lo scorso maggio - e che si concluderà a Melbourne il 18 ottobre 2025 - è pronta per approdare a Torino. Sabato 12 ottobre, l’artista, torinese d’origine, salirà sul palco dell’Inalpi Arena, accompagnato Torinotoday.it - Umberto Tozzi in concerto a Torino con il tour di addio: potenziati bus e tram Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "L'ultima notte rosa - The final", lanée mondiale dipartita da Malta lo scorso maggio - e che si concluderà a Melbourne il 18 ottobre 2025 - è pronta per approdare a. Sabato 12 ottobre, l’artista, torinese d’origine, salirà sul palco dell’Inalpi Arena, accompagnato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gigi D'Alessio e Umberto Tozzi alla Reggia - feste - sagre - la Notte Bianca e tanto altro : gli eventi casertani nel week end dal 13 al 15 settembre - . I concerti di Gigi D'Alessio e Umberto Tozzi alla Reggia ma anche la Festa del Crocifisso a Marcianise con la Notte Bianca e lo show di Nostalgia 90, feste e sagre, Un Borgo di Libri e tanti altri appuntamenti da non perdere in questo fine settimana di settembre. Non sapete cosa fare nel week end. (Casertanews.it)

UMBERTO TOZZI in concerto 21 settembre a Lignano Sabbiadoro - Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 40 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. (Udine20.it)

Umberto Tozzi : la biografia - Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ... (Lopinionista.it)