Taylor Swift dona 5 milioni di dollari per aiutare le popolazioni colpite dagli uragani Helene e Milton

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha effettuato un’importantezione del valore di 5dia ing America per i soccorsi degliandNei primi giorni di ottobre, l’uraganoè arrivato negli stati a sudest provocando danni in città della Georgia, Florida e Nord Carolina tra le tante. Attualmente sono state stimate più di 220 vittime, mentre sarebbero un centinaia le persone scomparse. Tantissime sono le abitazioni senza energia e con diffusi problemi strutturali. Nella giornata di ieri, l’uraganoha colpito la Florida ed è stato descritto dal Presidente Biden come “La tempesta del secolo” ed “Uno dei più distruttivi e peggioriche hanno colpito la Florida”.