“Super Man | The Christopher Reeve Story” il trailer

Esce oggi al cinema Super/Man: The Christopher Reeve Story. Film doc sulla vita di Christopher Reeve, che da attore diventato famoso grazie alla saga di Superman è diventato attivista dopo un tragico incidente a cavallo che lo ha reso paralizzato. L'uscita in sala corrisponde alla data di morte di Reeve, scomparso il 10 ottobre 2004 a New York dopo nemmeno 10 anni di lungo travaglio e solidarietà globale. E una lotta strenua per rimanere vigile, e promuovere con costanza la ricerca sulle cellule staminali e la clonazione terapeutica. Tra le interviste presente nel film anche quelle dei suoi tre figli, avuti da due mogli diverse.