Quotidiano.net - Sorpresa: le Smart Tv sorpassano i televisori

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sorpasso è ufficiale. Per la prima volta leTv vincono la guerra dei numeri suitradizionali in Italia: 22,4 milioni le prime, 21,2 milioni i secondi. E, quanto alla pubblicità, quella in video continua a fare la parte del leone, assobendo il 54% degli investimenti di mercato, per un valore prossimo ai 6 miliardi di euro. "All’incremento delleTv vanno sommati 48,9 milioni diphone, 19,7 milioni di computer fissi e portatili, 7,1 milioni di tablet", precisa Lorenzo Sassoli de Bianchi, alla sua prima uscita in veste di presidente dell’Auditel. "Gli schermi connessi – continua – sono 98,1 milioni, quelli connettibili con dispositivi esterni 21,2, per un totale di 119,3 milioni (una media di cinque schermi per famiglia).