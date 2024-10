Six Kings Slam 2024: montepremi stratosferico. Le cifre in palio turno per turno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Six Kings Slam si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre. Si tratta a tutti gli effetti di un torneo-esibizione tra sei tennisti di primissimi fascia, pronti a regalare grande spettacolo: non verranno messi in palio punti ATP, ma verrà garantito un montepremi semplicemente faraonico e decisamente superiore rispetto agli importi garantiti ai giocatori nei tornei dello Slam. All’evento parteciperanno i primi due giocatori al mondo ovvero il nostro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, le due leggende in assoluto di questo sport ovvero il serbo Novak Djokovic (attuale numero 4 del ranking ATP, 24 Slam in bacheca e Campione Olimpico a Parigi 2024) e lo spagnolo Rafael Nadal (22 Slam in carriera, per 14 volte imperatore al Roland Garros), il russo Daniil Medvedev (numero 5 del circuito attuale) e il danese Holger Rune (numero 14 della graduatoria). Oasport.it - Six Kings Slam 2024: montepremi stratosferico. Le cifre in palio turno per turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Sixsi giocherà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre. Si tratta a tutti gli effetti di un torneo-esibizione tra sei tennisti di primissimi fascia, pronti a regalare grande spettacolo: non verranno messi inpunti ATP, ma verrà garantito unsemplicemente faraonico e decisamente superiore rispetto agli importi garantiti ai giocatori nei tornei dello. All’evento parteciperanno i primi due giocatori al mondo ovvero il nostro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, le due leggende in assoluto di questo sport ovvero il serbo Novak Djokovic (attuale numero 4 del ranking ATP, 24in bacheca e Campione Olimpico a Parigi) e lo spagnolo Rafael Nadal (22in carriera, per 14 volte imperatore al Roland Garros), il russo Daniil Medvedev (numero 5 del circuito attuale) e il danese Holger Rune (numero 14 della graduatoria).

