Sinner e il caso doping, parla l'ex massaggiatore Giacomo Naldi: "Vorrei raccontare anche io cos'è successo"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nonostante la recentissima vittoria ai quarti di finale del torneo Atp di Shangai, su Jannikincombe ancora l’ombra del. Il campione italiano dovrà attendere i risultati dell’inchiesta della Wada, che ha fatto ricorso contro la sua assoluzione per la contaminazione da Clostebol. Protagonista di quel misterioso episodio è stato il suo ex, licenziato proprio per colpa di quella vicenda. Oradecide di fare alcune dichiarazioni che potrebbero rivelarsi molto interessanti.Leggi: Jannik, la provocazione di Kyrgios: “Fare un doppio con lui? Io gioco solo con giocatori puliti” Lo sfogo deldidecide di dire la sua e di vuotare il sacco sulin occasione della presentazione del progetto Open Food Factory, che si è tenuta a Milano.