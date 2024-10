Se i poliziotti si rifiutano di difendere le sinagoghe (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marcel de Weerd e Michel Theeboom sono due poliziotti olandesi e rappresentanti degli agenti di religione ebraica. Qualche giorno fa in una intervista al Nieuw Israëlietisch Weekblad, unico setttimanale rimasto della comunità israelitica dei Paesi Bassi, hanno raccontato un fatto incredibile. Anzi, purtroppo credibilissimo, dati i tempi. E cioè che molti loro colleghi si rifiutano di difendere dalla minaccia terroristica le sinagoghe e altri edifici collegati alla comunità ebraica (scuole, musei) adducendo «dilemmi morali» per quanto sta accadendo a Gaza e in Libano. È un problema di antisemitismo e di ignoranza ma c'è anche dell'altro. Liberoquotidiano.it - Se i poliziotti si rifiutano di difendere le sinagoghe Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marcel de Weerd e Michel Theeboom sono dueolandesi e rappresentanti degli agenti di religione ebraica. Qualche giorno fa in una intervista al Nieuw Israëlietisch Weekblad, unico setttimanale rimasto della comunità israelitica dei Paesi Bassi, hanno raccontato un fatto incredibile. Anzi, purtroppo credibilissimo, dati i tempi. E cioè che molti loro colleghi sididalla minaccia terroristica lee altri edifici collegati alla comunità ebraica (scuole, musei) adducendo «dilemmi morali» per quanto sta accadendo a Gaza e in Libano. È un problema di antisemitismo e di ignoranza ma c'è anche dell'altro.

