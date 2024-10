Quercia si stacca dal terreno e blocca la strada, viabilità in tilt. Arrivano i vigili del fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - Un grosso albero cade in strada e blocca il passaggio dei veicoli. E' quanto successo stamattina lungo la strada che collega le frazioni di Casine di Paterno e Gallignano. La Quercia è stata rimossa dai vigili del fuoco che, utilizzando l'autogru, sono riusciti a ripristinare la Anconatoday.it - Quercia si stacca dal terreno e blocca la strada, viabilità in tilt. Arrivano i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - Un grosso albero cade inil passaggio dei veicoli. E' quanto successo stamattina lungo lache collega le frazioni di Casine di Paterno e Gallignano. Laè stata rimossa daidelche, utilizzando l'autogru, sono riusciti a ripristinare la

