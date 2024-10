Nerdpool.it - Pubblicato il trailer di lancio di Metaphor: ReFantazio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ATLUS haildidell’attesissimo GDR fantasy, che include una cover di “Burn the Witch” dei Radiohead realizzata da Mark Evans e Mel Guerison. Dalle menti creative dietro Persona 3, 4 e 5 arriva, un mondo di fantasia unico in cui il tuo protagonista viaggerà in compagnia di una fata, Gallica, per spezzare la maledizione lanciata sul principe perduto del regno. Controlla il tuo destino, affronta le tue paure e risveglia i magici poteri degli “archetipi” che giacciono sopiti nel tuo cuore. Una demo del Prologo gratuita è ora disponibile su tutte le piattaforme per chi non vede l’ora di iniziare in anticipo le proprie avventure nel Regno Unito di Euchronia. I progressi della demo potranno essere trasferiti nella versione completa del gioco.