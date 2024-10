"Pratica scorretta". Ferragni e il caso pandoro, la conferma della Corte d'Appello di Torino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sul caso del pandoro 'Pink Christmas' griffato Chiara Ferragni la Corte d'Appello di Torino, con una nuova sentenza, ha confermato come la società Balocco abbia attuato una "Pratica commerciale scorretta" a danno dei consumatori. Ne danno notizia Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, che sulla vicenda hanno avviato un'azione inibitoria dinanzi alla giustizia torinese. La società dolciaria aveva infatti presentato ricorso d'Appello contro la decisione del Tribunale di Torino dello scorso aprile che, accogliendo le richieste delle tre associazioni, confermava la Pratica scorretta messa in atto dall'azienda Balocco sul caso del pandoro griffato Ferragni e l'ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto. Iltempo.it - "Pratica scorretta". Ferragni e il caso pandoro, la conferma della Corte d'Appello di Torino Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Suldel'Pink Christmas' griffato Chiaralad'di, con una nuova sentenza, hato come la società Balocco abbia attuato una "commerciale" a danno dei consumatori. Ne danno notizia Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, che sulla vicenda hanno avviato un'azione inibitoria dinanzi alla giustizia torinese. La società dolciaria aveva infatti presentato ricorso d'contro la decisione del Tribunale didello scorso aprile che, accogliendo le richieste delle tre associazioni,va lamessa in atto dall'azienda Balocco suldelgriffatoe l'ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto.

