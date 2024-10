Lanazione.it - Peccioli vince l’Oscar del turismo. E’ il borgo più amato d’Italia

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Pisa) Prima il premio "dei borghi", poi il riconoscimento di "fra più ricercati su social media e piattaforme online", adessosi aggiudica anchealquale "più", per i migliori risultati in termini di popolarità tra i borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano. Un anno davvero magico per questo paese dell’entroterra pisano. "E noi lo accettiamo - afferma ironicamente il sindaco Macelloni che ieri ha ritirato il premio a Rimini - Con sincerità, sono anni che ci impegniamo e alla fine, quando arrivano risultati come questo, siamo fieri del lavoro svolto e prendiamo consapevolezza delle nostre potenzialità". L’elemento distintivo diè l’arte contemporanea, ormai è noto. Quello che distingue il, però, non è l’esposizione di opere di artisti.