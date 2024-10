Nobel per la Lettaratura, vince Han Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudcoreana Han Kang è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura, diventando la diciottesima donna nella storia a ricevere questo prestigioso riconoscimento. È la prima volta che l’Accademia di Svezia premia un’autrice proveniente dalla Corea, una terra dalla tradizione letteraria millenaria, ma a lungo rimasta nell’ombra tra le grandi potenze culturali di Cina e Giappone. L’autrice, che compirà 54 anni il prossimo 27 novembre, ha saputo rompere le barriere di isolamento culturale del suo Paese e far risuonare la sua voce in tutto il mondo. Il suo romanzo più celebre, “La vegetariana”, aveva già conquistato il Booker Prize nel 2016, rappresentando un punto di svolta sia nella sua carriera che nel panorama letterario internazionale. .com - Nobel per la Lettaratura, vince Han Kang Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudcoreana Hanè stata insignita del Premioper la Letteratura, diventando la diciottesima donna nella storia a ricevere questo prestigioso riconoscimento. È la prima volta che l’Accademia di Svezia premia un’autrice proveniente dalla Corea, una terra dalla tradizione letteraria millenaria, ma a lungo rimasta nell’ombra tra le grandi potenze culturali di Cina e Giappone. L’autrice, che compirà 54 anni il prossimo 27 novembre, ha saputo rompere le barriere di isolamento culturale del suo Paese e far risuonare la sua voce in tutto il mondo. Il suo romanzo più celebre, “La vegetariana”, aveva già conquistato il Booker Prize nel 2016, rappresentando un punto di svolta sia nella sua carriera che nel panorama letterario internazionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel Letteratura - da Selma Lagerlöf nel 1909 a Han Kang nel 2024 : solo 18 le donne premiate - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Da Selma Lagerlöf nel 1909 a Han Kang nel 2024, il Premio Nobel per la Letteratura è stato assegnato solo a 18 donne nella sua storia: poetesse, scrittrici e narratrici hanno conseguito l'onorificenza istituita dal testamento di Alfred Nobel nel 1896 e assegnata a partire dal 1901. (Webmagazine24.it)

Nobel - in Corea Sud librerie online in crash dopo annuncio Kang - Abbiamo contattato i suoi editori". Anche un funzionario di Yes24, un'altra importante piattaforma di libri online, ha affermato a Yonhap che i suoi utenti hanno avuto difficoltà a contattare il sito. I due principali negozi di libri online della Corea del Sud sono andati brevemente in crash a causa dell'elevato traffico ricevuto dopo l'annuncio di Han Kang Premio Nobel per la Letteratura 2024. (Quotidiano.net)

Han Kang - 3 libri per conoscere il premio Nobel per la letteratura 2024 - Una guida essenziale per conoscere meglio l'autrice sudcoreana neo-vincitrice del Premio Nobel per la letteratura. (Wired.it)