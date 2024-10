'Ndrangheta a San Siro, Javier Zanetti due ore in Procura. "Capo ultrà mi accennò sui biglietti". E su Bellocco: "L'ho incontrato una volta, me lo hanno presentato" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Faccia a faccia tra gli investigatori della Squadra mobile milanese, che indagano sulle curve di San Siro e sui traffici illeciti degli ultras, e il vicepresidente e storica bandiera dell’Inter Javier Zanetti , sentito come teste su presunte pressioni dei capi ultrà sul club nell’inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci giorni fa. Indagine in cui è saltato, invece, un interrogatorio programmato Feedpress.me - 'Ndrangheta a San Siro, Javier Zanetti due ore in Procura. "Capo ultrà mi accennò sui biglietti". E su Bellocco: "L'ho incontrato una volta, me lo hanno presentato" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Faccia a faccia tra gli investigatori della Squadra mobile milanese, che indagano sulle curve di Sane sui traffici illeciti degli ultras, e il vicepresidente e storica bandiera dell’Inter, sentito come teste su presunte pressioni dei capisul club nell’inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci giorni fa. Indagine in cui è saltato, invece, un interrogatorio programmato

