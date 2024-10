Napoli, persona travolta e uccisa da un treno: circolazione sospesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalle 8:09 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli è sospesa in prossimità di Acerra per l’investimento di una persona da parte di un treno. Sono corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. I treni, spiega Rfi, subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. A quanto si apprende, la vittima è un cittadino straniero. L’uomo stava attraversando i binari alla stazione di Acerra e potrebbe non essersi reso conto dell’arrivo del treno. Lapresse.it - Napoli, persona travolta e uccisa da un treno: circolazione sospesa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalle 8:09 di questa mattina laferroviaria sulla linea Cassino-in prossimità di Acerra per l’investimento di unada parte di un. Sono corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. I treni, spiega Rfi, subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. A quanto si apprende, la vittima è un cittadino straniero. L’uomo stava attraversando i binari alla stazione di Acerra e potrebbe non essersi reso conto dell’arrivo del

