Morata e la depressione | per le critiche non volevo uscire con i miei figli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Alvaro, attaccante del Milan, ha recentemente rilasciato un’intervista toccante, al podcast spagnolo “Cope”, in cui ha parlato apertamente della sua lotta contro lae gli attacchi di panico, rivelando come questi abbiano influenzato la sua vita personale e professionale. “Quando passi per momenti veramente duri, cone attacchi di panico, è uguale che lavoro fai o la situazione che vivi. Devi lottare contro quest’altra persona che hai dentro di te tutti i giorni e tutte le notti. Per me la cosa migliore era lasciare la Spagna, non ce la facevo più. Noi siamo ciò che si vede alla tele o sui social, però a volte la vita reale è molto diversa. Devi dare una certa immagine – ha dichiarato l’attaccante – perché è il tuo lavoro, ma sono stato malissimo. Sono esploso e a un certo punto non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe.