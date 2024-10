Maltempo flagella Arezzo: piogge torrenziali causano allagamenti e disagi alla circolazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi un’ondata di Maltempo ha colpito l’intera provincia, scaricando una quantità impressionante di pioggia che ha reso la circolazione stradale estremamente difficoltosa. Sia la città che la provincia sono state interessate da forti precipitazioni, che hanno provocato allagamenti diffusi. La pioggia, intensa e concentrata in poco tempo, ha causato numerosi disagi, ampiamente documentati sui social tramite video condivisi dai cittadini. Ad Arezzo, una delle situazioni più critiche si è verificata nella doppia canna del Baldaccio, con immagini eloquenti riprese da alcuni consiglieri di opposizione. Anche a Foiano e Cesa, le forti piogge hanno causato gravi problemi alla viabilità, costringendo i veicoli a procedere a passo d’uomo. Lortica.it - Maltempo flagella Arezzo: piogge torrenziali causano allagamenti e disagi alla circolazione Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi un’ondata diha colpito l’intera provincia, scaricando una quantità impressionante di pioggia che ha reso lastradale estremamente difficoltosa. Sia la città che la provincia sono state interessate da forti precipitazioni, che hanno provocatodiffusi. La pioggia, intensa e concentrata in poco tempo, ha causato numerosi, ampiamente documentati sui social tramite video condivisi dai cittadini. Ad, una delle situazioni più critiche si è verificata nella doppia canna del Baldaccio, con immagini eloquenti riprese da alcuni consiglieri di opposizione. Anche a Foiano e Cesa, le fortihanno causato gravi problemiviabilità, costringendo i veicoli a procedere a passo d’uomo.

