L'uragano Milton tocca terra in Florida: pioggia, raffiche di vento e tornado multipli. Vittime, devastazioni e blackout (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Annunciato da diversi tornado registrati nello Stato americano quando ancora il ciclone si trovava al largo della costa, temuto e atteso, L'uragano Milton è atterrato in Florida scaricando la sua potenza iniziale sulla costa occidentale prima ancora di impattare sul terreno. Poi, la "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2 di notte, ora italiana, seminando devastazione e panico. Secondo quanto riportano i media americani ci sarebbero delle Vittime. blackout e case distrutte, persone in fuga con la benzina che scarseggia.

