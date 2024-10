Locale pontino devastato a colpi di spranga | indaga la Polizia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Brutta disavventura quella vissuta dal proprietario di un fast food etnico in via Neghelli, a Latina, vittima di una violenta aggressione. Un uomo, armato di unasimile a una mazza da baseball, ha fatto irruzione nelgestito da un cittadino turco, devastando principalmente la vetrata del bancone. L’episodio si è verificato intorno all’una di notte, in una zona che stava progressivamente svuotandosi dopo una serata tranquilla. Seconda aggressione in poche ore Secondo quanto riferito dal proprietario del fast food, questa non è la prima volta che subisce un’aggressione. Già la sera precedente, domenica, lo stesso esercente era stato vittima di un altro attacco, seppure meno distruttivo e senza danni al