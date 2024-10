LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 spazza via il russo e attende Alcaraz (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 Si temeva che Sinner oggi lasciasse molte energie sul campo, invece è stato un match a senso unico, concluso in appena un’ora e 24 minuti. Finalmente l’italiano ha pareggiato il computo dei precedenti con il russo: ora sono 7-7. Ogni tanto ripensiamo a quello sbadiglio alle ATP Finals 10.37 La semifinale si giocherà sabato 12 ottobre, orario da definire. Sinner affronterà il vincente della sfida tra Alcaraz e Machac. 6-4 SERVIZIO ESTERNO E SCHIAFFO AL VOLO! Sinner in semifinale, Medvedev spazzato via. E ora il n.1 attende Alcaraz per la rivincita di Pechino. A-40 Ace al centro. 40-40 Sinner trova un importante rovescio lungolinea, lungo il recupero di diritto di Medvedev. 40-A Sinner in confusione. Ferma il gioco credendo che il rovescio del russo fosse lungo, ma la palla era completamente sulla riga. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 spazza via il russo e attende Alcaraz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38 Si temeva cheoggi lasciasse molte energie sul campo, invece è stato un match a senso unico, concluso in appena un’ora e 24 minuti. Finalmente l’italiano ha pareggiato il computo dei precedenti con il: ora sono 7-7. Ogni tanto ripensiamo a quello sbadiglio alle ATP Finals 10.37 La semifinale si giocherà sabato 12 ottobre, orario da definire.affronterà il vincente della sfida trae Machac. 6-4 SERVIZIO ESTERNO E SCHIAFFO AL VOLO!in semifinale,to via. E ora il n.1per la rivincita di Pechino. A-40 Ace al centro. 40-40trova un importante rovescio lungolinea, lungo il recupero di diritto di. 40-Ain confusione. Ferma il gioco credendo che il rovescio delfosse lungo, ma la palla era completamente sulla riga.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sarà bene, tuttavia, evitare di sottovalutare l’orgoglio del sovietico, che da queste parti si assicurò il titolo nel 2019. Sportface. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 09. Sinner al servizio per chiudere SECONDO SET – Attacco e chiusura a rete di Sinner, deuce SECONDO SET – Due serve and volley di fila ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il russo si salva da 0-30 - 46 I precedenti più importanti tra Sinner e Medvedev sono stati due e li ha vinti entrambi il n. Chi riesce a disinnescarlo abbastanza facilmente è Alcaraz, mentre Sinner in quella tela ogni tanto ci cade. 30-15 Larga la risposta di diritto del russo, che si è messo a rispondere a 6 metri dalla riga di fondo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro ottiene il break da 40-0! - Sinner invece ha ceduto un set contro Etcheverry e ha fatto un po’ di fatica contro un grande Shelton, ma riuscendo a spuntarla giocando in maniera perfetta i momenti importanti del match. 30-15 Medvedev aspetta l’accelerazione di Sinner, che puntualmente arriva con il rovescio lungolinea. E Djokovic ne sa qualcosa… 40-A Scambio dominante da parte di Sinner, che poi scaglia un poderoso diritto ... (Oasport.it)