L’abito stampato e il gilet frangiato di suede sono investimento da fare per cavalcare il trend boho chic (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il grande ritorno della tendenza boho chic che dilagava intorno al 2010 grazie a icone di stile come Sienna Miller e Kate Moss è sotto gli occhi di tutti. E questo lo si deve principalmente alle sfilate della bella stagione che hanno riportato in passerella quel mood romantico e utopista fatto di capi di reminiscenza Late Sixties. I due pezzi su cui investire quest’autunno per replicare il trend? Senza dubbio il binomio abito stampato e gilet di suede. Gli stessi capi apparsi alla sfilata autunno inverno 2024/25 di Isabel Marant, brand parigino da sempre legato a doppio file con questo stile nostalgico e ultra femminile. Ma non si tratta di un abito e di un gilet scelti a caso. Amica.it - L’abito stampato e il gilet frangiato di suede sono investimento da fare per cavalcare il trend boho chic Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il grande ritorno della tendenzache dilagava intorno al 2010 grazie a icone di stile come Sienna Miller e Kate Moss è sotto gli occhi di tutti. E questo lo si deve principalmente alle sfilate della bella stagione che hanno riportato in passerella quel mood romantico e utopista fatto di capi di reminiscenza Late Sixties. I due pezzi su cui investire quest’autunno per replicare il? Senza dubbio il binomio abitodi. Gli stessi capi apparsi alla sfilata autunno inverno 2024/25 di Isabel Marant, brand parigino da sempre legato a doppio file con questo stile nostalgico e ultra femminile. Ma non si tratta di un abito e di unscelti a caso.

