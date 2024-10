Juventus, idea Skriniar per gennaio: fuori dal progetto del PSG, il piano di Giuntoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Juventus potrebbe tentare il colpo Milan Skriniar dal Paris Saint-Germain nel mercato di gennaio. Il difensore slovacco, che guadagna 10 Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lapotrebbe tentare il colpo Milandal Paris Saint-Germain nel mercato di. Il difensore slovacco, che guadagna 10

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skriniar alla Juventus come sostituto di Bremer : il colpo di mercato solo a due condizioni - La Juventus segue anche Skriniar come possibile sostituto di Bremer. Per averlo dal PSG si devono concretizzare due condizioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)