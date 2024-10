Italia U19-Galles: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadio Bruno Benelli l’incontro amichevole U19 tra Italia-Galles: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna va in scena la partita amichevole tra Italia U19-Galles. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Italia U19, i convocati Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Calcionews24.com - Italia U19-Galles: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadio Bruno Benelli l’incontro amichevole U19 tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna va in scena la partita amichevole traU19-. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’vedere la sfida.U19, i convocati Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma),

Rugby femminile - l’Italia supera il Galles nella seconda giornata del WXV 2 - Nel primo tempo parte dal 1? Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. Dopo 9? è costretta ad uscire dal campo Aura Muzzo, ma l’Italia passa a condurre all’11’, con la meta del capitano azzurro, Elisa Giordano, che vale il 5-0, dato che Beatrice Rigoni manca la conversione. (Oasport.it)

Rugby femminile - l'Italia supera per 8-5 il Galles nella seconda giornata del WXV 2

Nel primo tempo parte dal 1? Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. Dopo 9? è costretta ad uscire dal campo Aura Muzzo, ma l'Italia passa a condurre all'11', con la meta non trasformata del capitano azzurro, Elisa Giordano, che vale il 5-0. Le gallesi inseriscono forze fresche per provare a ribaltare la contesa, ma l'Italia difende in maniera ordinata, con disciplina e senza concedere punizioni alle avversarie.