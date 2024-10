Israele spara contro l’Unifil in Libano, l’Idf: “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto: “Nessun ordine da Israele” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non c’è Nessuna motivazione militare” dietro l’attacco delle due missioni Unifil in Libano. Crosetto: “Può essere un crimine di guerra“. L’esercito israeliano ha colpito tre basi Unifil in Libano. Due di queste sono la 1-31 e 1-32A lungo la linea di demarcazione e la terza è il quartier generale della missione. Nell’attacco sono rimasti feriti due militari indonesiani e i sistemi di comunicazione tra la base e il comando a Naqura hanno subito danneggiamenti. Israele spara contro l’Unifil, “avevamo avvisato”. Crosetto: “Non esiste giustificazione” (Ansa Foto) – notizie.comL’esercito israeliano ha fatto sapere che prima di sparare ha avvisato i peacekeeper di “restare al sicuro, poi Abbiamo sparato”. E ha chiesto alla missione di spostarsi a cinque chilometri dal confine. Notizie.com - Israele spara contro l’Unifil in Libano, l’Idf: “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto: “Nessun ordine da Israele” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non c’èa motivazione militare” dietro l’attacco delle due missioni Unifil in: “Può essere un crimine di guerra“. L’esercito israeliano ha colpito tre basi Unifil in. Due di queste sono la 1-31 e 1-32A lungo la linea di demarcazione e la terza è il quartier generale della missione. Nell’attacco sono rimasti feriti due militari indonesiani e i sistemi di comunicazione tra la base e il comando a Naqura hanno subito danneggiamenti., “avevamo avvisato”.: “Non esiste giustificazione” (Ansa Foto) – notizie.comL’esercito israeliano ha fatto sapere che prima dire ha avvisato i peacekeeper di “restare al, poito”. E ha chiesto alla missione di spostarsi a cinque chilometri dal confine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco basi Unifil in Libano - Crosetto : “Italia e Onu non si fanno comandare da Israele - crimine di guerra” - bombardato centro di Beirut - Chi come me è amico di Israele non ha problemi a dirgli quando . Il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato dal Giornale d'Italia, in merito alla questione dell'attacco israeliano alle basi Unifil in Libano, ha dichiarato: “Non ho attaccato nessuno ho solo chiamato le cose con il loro nome. (Ilgiornaleditalia.it)

L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu. Meloni e Crosetto : «Inaccettabile». Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano - Meloni e Crosetto: «Inaccettabile». Per tali motivi ho protestato con il mio omologo israeliano e con l’ambasciatore di Israele in Italia», fa sapere nel pomeriggio il primo. È senz’appello il giudizio del governo italiano sull’attacco condotto stamattina dall’esercito israeliano contro il quartier generale di Naqoura dell’Unifil, le forze di interposizione Onu in Libano, e su altre due basi ... (Open.online)

Israele - l’Iron Dome intercetta razzi dal Libano : le immagini - L’Iron Dome, il sistema di difesa missilistica di Israele, ha intercettato diversi razzi lanciati dal Libano verso il nord dello Stato ebraico. . L’Idf ha colpito anche delle basi dell’Unifil, le forze militari di interposizione dell’Onu, ferendo due peacekeepers. Gli attacchi di entrambe le parti coinvolte si sono intensificati da quando le forze di Tel Aviv hanno effettuato prima dei raid nel ... (Lapresse.it)