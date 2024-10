Israele minaccia il capo di Hamas: “Nessun tunnel è troppo profondo, Sinwar” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Israele minaccia il capo del gruppo palestinese Hamas: “Nessun tunnel è troppo profondo, Sinwar”. Nel frattempo, Israele ha effettuato attacchi aerei sui siti in Siria. Israele minaccia il capo di Hamas Mentre prosegue la sua offensiva contro il Libano e progetta la risposta contro l’Iran, Israele non dimentica Gaza e minaccia il capo del gruppo Periodicodaily.com - Israele minaccia il capo di Hamas: “Nessun tunnel è troppo profondo, Sinwar” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)ildel gruppo palestinese: “”. Nel frattempo,ha effettuato attacchi aerei sui siti in Siria.ildiMentre prosegue la sua offensiva contro il Libano e progetta la risposta contro l’Iran,non dimentica Gaza eildel gruppo

