In Puglia aumentano i turisti, ma il Salento ora cresce meno della media regionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – La Puglia ha registrato nei primi otto mesi del 2024 un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 9,1 percento degli arrivi (numero di turisti) e del 3,8 per quanto riguarda le presenze (pernottamenti). Lo dice il report dell’Agenzia regionale per il turismo Lecceprima.it - In Puglia aumentano i turisti, ma il Salento ora cresce meno della media regionale Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – Laha registrato nei primi otto mesi del 2024 un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 9,1 percento degli arrivi (numero di) e del 3,8 per quanto riguarda le presenze (pernottamenti). Lo dice il report dell’Agenziaper il turismo

