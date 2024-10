Il salotto letterario di Gioele Dix, si riparte con le grandi scrittrici: “Emozionanti, geniali e spudorate” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – Riapre il salotto letterario. Un salotto piuttosto imponente, considerando che si parla della Sala Grande del Franco Parenti. Dove l’anfitrione è sempre lui: Gioele Dix. Pronto a condividere un ciclo di incontri dedicato a una manciata di grandi autrici. Percorso al femminile quest’anno per i Giovedix, primo appuntamento oggi alle 18.30 e poi una volta al mese fino ad aprile. Letture commentate, spesso divertite, che si aprono a rimandi lontani, a volte scoprendosi inaspettatamente commoventi. E stasera si comincia con “Il collo mi fa impazzire“ di Nora Ephron, scrittrice e regista statunitense, che ha firmato alcune delle commedie più fortunate degli anni 90 (a partire da “Harry ti presento Sally“). Dopo di lei fra le altre Alice Munro, Almudena Grandes, Dorothy Parker. Gioele Dix, ha deciso di rispolverare i suoi amati Giovedix. Ilgiorno.it - Il salotto letterario di Gioele Dix, si riparte con le grandi scrittrici: “Emozionanti, geniali e spudorate” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – Riapre il. Unpiuttosto imponente, considerando che si parla della Sala Grande del Franco Parenti. Dove l’anfitrione è sempre lui:Dix. Pronto a condividere un ciclo di incontri dedicato a una manciata diautrici. Percorso al femminile quest’anno per i Giovedix, primo appuntamento oggi alle 18.30 e poi una volta al mese fino ad aprile. Letture commentate, spesso divertite, che si aprono a rimandi lontani, a volte scoprendosi inaspettatamente commoventi. E stasera si comincia con “Il collo mi fa impazzire“ di Nora Ephron, scrittrice e regista statunitense, che ha firmato alcune delle commedie più fortunate degli anni 90 (a partire da “Harry ti presento Sally“). Dopo di lei fra le altre Alice Munro, Almudena Grandes, Dorothy Parker.Dix, ha deciso di rispolverare i suoi amati Giovedix.

