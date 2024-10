Highlights Sinner-Medvedev 6-1 6-4, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Sinner-Medvedev, incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Partita impeccabile del numero uno del mondo, che domina l’incontro e trionfa con il punteggio di 6-1 6-4, non lasciando scampo al russo che più volte lo aveva messo in difficoltà . In semifinale Jannik attende uno tra Alcaraz e Machac. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. LA CRONACA DEL MATCH Highlights Sinner-Medvedev 6-1 6-4, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilcon glidi, incontro valido per i quarti di finale deldi. Partita impeccabile del numero uno del mondo, che domina l’incontro e trionfa con il punteggio di 6-1 6-4, non lasciando scampo al russo che più volte lo aveva messo in difficoltà . In semifinale Jannik attende uno tra Alcaraz e Machac. Di seguito ilcon le azioni salienti. LA CRONACA DEL MATCH6-1 6-4,) SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1) - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - . Il video con gli highlights di Sinner-Shelton, incontro valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Nel secondo invece ha annullato ben 5 palle break, dominando poi il tie break per un posto ai quarti di finale. Â Di seguito il video con le azioni salienti. LA CRONACA DEL MATCH The post Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1), Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared ... (Sportface.it)

Highlights Sinner-Etcheverry - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Soffre tanto il numero uno al mondo, ma riesce a rimontare l’argentino e a conquistare un posto negli ottavi di finale del penultimo Masters 1000 della stagione. In Cina ora il tennista di Sesto Pusteria attende il vincente della sfida tra Shelton e Carballes Baena, in campo domani salvo ulteriori rinvii per pioggia. (Sportface.it)

Highlights Sinner-Daniel - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Match mai in discussione che Jannik ha condotto dall’inizio alla fine ed ha portato a casa senza faticare né concedere palle break. Il tennista azzurro debutta sul cemento cinese con un comodo successo per 6-1 6-4 in 1h19? di gioco, ripartendo immediatamente dopo la sconfitta in finale a Pechino per mano di Alcaraz. (Sportface.it)