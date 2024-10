Han Kang e la sorpresa per il Nobel | Ero a cena con mio figlio In Corea è assalto a librerie e siti internet

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nessuno si aspettava che la scrittrice sudna Hanvincesse oggi ilper la Letteratura. È il secondo in assoluto nella storia del Paese asiatico, dopo quello per la Pace vinto nel 2000 dall’ex presidente sudno Kim Dae-jung. Non lo pronosticavano le, prese d’e mandate in tilt da migliaia di richieste per il suo La vegetariana. E lei stessa non se lo immaginava neanche lontanamente. Tanto da veniredalla chiamata del segretario permanente dell’Accademia reale svedese Mats Malm poco dopo che aveva finito dire col. Proprio, in un’intervista telefonica con il comitato del Premio, ha confessato di essere «stupita», tanto quanto lo era il. Una chiamata inaspettata «Stava trascorrendo una giornata normale, non era preparata per questo».